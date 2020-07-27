Санкт-Петербург, 27 июля, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Боевые корабли ВМФ России, которые были участниками Главного военно-морского парада на Неве и в Финском заливе, готовятся покинуть временные стоянки и перебазироваться к местам постоянной дислокации.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли на Неве

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, речь идет о кораблях-участниках статического показа, размещённых на рейде Невы и Кронштадтском рейде. Они были закреплены на специальных швартовных устройствах, и сейчас специалисты Ленинградской военно-морской базы приступили к снятию кораблей с этих устройств.

Из центра Петербурга под разведенными мостами в ближайшие три ночи уйдут ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов», дизельная подводная лодка «Санкт-Петербург».

Кронштадтский рейд покинут большой десантный корабль «Петр Моргунов», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», атомный подводный ракетный крейсер «Орел».

"После завершения перешвартовки экипажи кораблей приступят к выполнению плановых мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки», — отметили в ЗВО.

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Ранее сегодня приступили к перебазированию на свои аэродромы более 40 самолетов и вертолетов морской авиации и самолетов Воздушно-космических сил, которые принимали участие в Главном военно-морском параде

Напомним, над Кронштадтом и центорм Петербурга 26 июля прошли боевые самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёт-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.

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