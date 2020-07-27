Палермо, Италия, 27 июля, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил Италии будут направлены на Сицилию для противодействия побегам нелегальных мигрантов из центров по их приему, заявила в понедельник, 27 июля, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Она также отметила, что часть мигрантов из переполненных центров Сицилии будут перевезены на континент.

В конце июля стало известно о побегах нескольких сотен нелегальных мигрантов из центров по их приему.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.