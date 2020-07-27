Москва, 27 июля, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Тема армяно-азербайджанского конфликта обсуждалась в ходе телефонных переговоров российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 27 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Проведён обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы», — говорится в сообщении.

Российская сторона заявила, что шагов, которые привели бы к ухудшению ситуации между Арменией и Азербайджаном, допускать нельзя. Обе стороны заявили, что хотят «разрешения конфликтной ситуации исключительно мирными средствами».

Москва и Анкара договорились координировать свои усилия для стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе. То же самое касается темы конфликта в Нагорном Карабахе, который связан с текущим обострением между Баку и Ереваном.

«Владимир Путин поздравил президента Турции и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам», — сообщили в пресс-службе главы РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие ВС проводят в Азербайджане масштабные военные учения. Армения восприняла это как недружественный шаг со стороны Анкары и Баку, учитывая новые потери в вооружённом конфликте с Азербайджаном.

Читайте подробнее:МИД Армении прокомментировал учения Турции и Азербайджана