Москва, 27 июля, 2020, 21:52 — ИА Регнум. В московском следственном изоляторе №6 удалось ликвидировать возгорание на площади 50 квадратных метров. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Пожарные

Напомним, что пожар возник в женском СИЗО №6 в Москве, расположенном на Шоссейной улице. Из изолятора эвакуировали 850 человек. По данным МЧС, пожар в СИЗО начался в пекарне.

На данный момент пожар полностью потушен.

Погибших и пострадавших нет.