Лондон, 27 июля, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переезду на Туманный Альбион.

Granada Филипе Коутиньо

Согласно информации портала Sport. es, услугами бразильского хавбека интересуется ряд английских грандов, в их числе — «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер».

Сообщается, что ранее заинтересованные в Коутиньо «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» отныне не рассматривают вариант с приобретением бразильца как приоритетный.

«Барселона» планирует выручить за полузащитника 80 миллионов евро.