Санкт-Петербург, 27 июля, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Российское отделение автоконцерна Hyundai — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о получении в собственность завода General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург). Об этом сообщается на сайте ФАС.

Эмблема Hyundai

Напомним, что американский концерн General Motors свернул производство автомобилей на заводе в Шушарах в 2015 году. На российском рынке GM продолжил продажи автомобилей люксовых марок — Cadillac и премиальных моделей Chevrolet. Также GM осуществляет поддержку своих клиентов.

Многие интересовались покупкой законсервированного завода в Шушарах. Это были и узбекский «Узавтопром», и немецкий BMW, и белорусский «Юнисон Авто». В начале 2019 года ФАС уже даже удовлетворила ходатайство белорусской «Юнисон Авто», но дальше этого сделка не сдвинулась.

И вот теперь завод собирается приобретать Hyundai.

Стоит отметить что в Петербурге есть завод Hyundai, который с 2010 года выпускает такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода — 200 тысяч автомобилей в год.