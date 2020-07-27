Москва, 27 июля, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Правительство России одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров 24 июля.

Government.ru Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции. 24 июля 2020 года

«Одобрить проект федерального закона «О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — процитировало ТАСС текст документа, опубликованного на официальном сайте правительства России.

Напомним, что соглашение о создании зоны беспошлинной торговли между Сербией и ЕАЭС было подписано в октябре 2019 года. Соглашение вступит в силу после того, как его ратифицируют все государства — члены ЕАЭС.