Ереван, 27 июля, 2020, 21:42 — ИА Регнум. Объявление Баку о широкомасштабных военных учениях совместно с Анкарой в день гибели на границе военнослужащего Армении — свидетельство отсутствия у Азербайджана настроя на мир, сообщили 27 июля в пресс-службе армянского МИД.

Mod.gov.az Турецкая военная колонна входит на территорию Нахичеванской автономной республики

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нахичевани (Азербайджан) начались совместные с Турцией военные учения. Они проходят во время вооружённого столкновения на армяно-азербайджанской границе, которое длится больше двух недель.

Ранее 27 июля Ереван заявил, что в ходе вооружённого конфликта погиб военнослужащий ВС Армении. Начато расследование дела об убийстве в связи с осуществлением лицом служебной деятельности по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти.

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