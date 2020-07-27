Лондон, 27 июля, 2020, 21:31 — ИА Регнум. По мнению аналитиков, на нефтяном рынке следует ожидать сохранения большой волатильности из-за глобальной неопределенности, 27 июля сообщает агентство Reuters.

Резервуары с нефтью

Стратег Rystad Energy Бьорнар Тонхауген уверен, что при дальнейшей эскалации напряженности между США и Китаем нефтяные фьючерсы будут дешеветь, а инвесторы будут вкладываться в золото и государственные облигации.

«Нефть следует общим макроэкономическим тенденциям — она ведет себя как «рискованный актив» и дешевеет, при укреплении активов-убежищ» , — отметил Тонхауген.

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