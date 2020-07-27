Иерусалим, 27 июля, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Израиль готов ответить на любую атаку со стороны «Хезболлы», заявил 27 июля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Комментируя обмен ракетными ударами с Ливаном, израильский премьер-министр заявил, что «Хезболла» «играет с огнём», и что полную ответственность за атаки несут «Хезболла» и Ливан.

Нетаньяху «Любая атака на нас будет встречена с большой силой».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, как отмечали ливанские СМИ, израильская армия приготовилась к нападению со стороны «Хезболлы», которая ранее пообещала отплатить за гибель своего военного во время израильской бомбардировки.

Сегодня, 27 июля, армия обороны Израиля заявила, что пресекла попытку ливанцев проникнуть на израильскую территорию, обстреляв Ливан. «Хезболла» отрицает, что пыталась пересечь границу.

При этом с обеих сторон зафиксированы атаки. Информацию о взрывах на границе подтвердили очевидцы.