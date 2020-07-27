Лондон, 27 июля, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Нефтяные котировки снова находятся в «зеленой зоне», нефть Brent во второй половине торгов 27 июля вернулась к отметке $44 за баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подорожали на 18 центов (0,41%), до $43,96 за баррель. Марка опускалась до минимума в $42,93 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 43 цента (1,04%), до $41,72 за баррель. Минимум WTI составил $40,48 за баррель.

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