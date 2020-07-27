Курган, 27 июля, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Бюджет Курганской области по предварительным майским подсчётам недополучит около двух миллиардов рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции. По выпадающим доходам власти Зауралья будут активно работать с правительством России, заявил глава региона Вадим Шумков в интервью Znak.com.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Окончательный объём бюджетных потерь, по словам Шумкова, можно будет подсчитать по итогам 2020 года.

«Хотя уже есть ощутимые и понятные потери по ряду крупных муниципалитетов в части налоговых поступлений и роста кредиторки. Сейчас работаем над ее снижением и ликвидацией», — заявил глава Зауралья.

Он отметил существенные финансовые потери у предприятий общепита и спортивной сферы. Однако промышленность и строительство сильно не пострадали — предприятия и фирмы работали. Мало того, в период ограничений на 350 единиц выросло число предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил Вадим Шумков со ссылкой на данные налоговой инспекции.