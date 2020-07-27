Иран предостерёг Израиль от «безумия» и поддержал «Хезболлу»
Бейрут, 27 июля, 2020, 21:04 — ИА Регнум. В поддержку Ливана и «Хезболлы» выступили власти Ирана, сообщает 27 июля Тehran Тimes.
Комментируя столкновения на ливано-израильской границе, которые произошли сегодня, 27 июля, посол Ирана в Ливане Мухаммед Джалал Фирузния выразил «неизменную поддержку» Тегерана Бейруту.
При этом иранский дипломат предупредил Израиль, чтобы тот не совершал «безумия» против Ливана.
Иранский дипломат добавил, что сегодня сопротивление Ливана Израилю «сильнее, чем когда-либо». Эти слова были произнесены в ходе встречи с великим муфтием Ливана шейхом Абдель Латифом Дерианом в Дар-эль-Фатве в Бейруте. Аль-Хатиб со своей стороны поблагодарил Иран за «постоянную поддержку Ливана», подчеркнув необходимость поскорее задействовать иранскую инициативу по помощи ливанской экономике поставками в Ливан очищенных нефтепродуктов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Хезболла» ранее предупредила Израиль, что ответит израильским военным на гибель в Сирии на минувшей неделе военнослужащего из Ливана. Сегодня, 27 июля, на границе произошёл обмен ракетными ударами между «Хезболлой» и армией обороны Израиля.