Пекин, 27 июля, 2020, 20:59 — ИА Регнум. Видеозапись первого взлёта китайского самолёта-амфибии AG600 с морской поверхности опубликовал 27 июля телеканал New China TV.

Alert5 Самолёт-амфибия AG600

Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 26 июля впервые взлетел с морской поверхности у побережья города Циндао в провинции Шаньдун. После успешного взлёта и полёта, продолжавшегося 31 минуту, совершил посадку на наземный аэродром.

Как сообщало ИА REGNUM, первые лётные испытания AG600 прошли в провинции Хубэй в водохранилище на реке Чжанхэ.

Начавшиеся испытания на море должны дать практическую информацию о воздействии агрессивной морской среды на планер, узлы и агрегаты самолёта. Кроме того, запланирована проверка управляемости амфибии при различном волнении на море.

Напомним, самолёт-амфибия AG600 с четырьмя двигателями, взлётным весом 53,5 тонны, имеет размах крыльев 38,8 метра, длину корпуса 39,3 метра. На данный момент это крупнейший в мире самолёт своего класса.