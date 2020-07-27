Леверкузен, Германия, 27 июля, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц близок к переезду на Туманный Альбион.

Fuguito Кай Хаверц

Согласно сообщениям портала The Guardian, «Челси» официально вступил в переговоры с немецким клубом по трансферу 21-летнего хавбека. На данный момент клубы обсуждают сумму компенсации, которую «Челси» должен выплатить за переход игрока.

Ранее сообщалось, что «Байер» не готов продать футболиста меньше чем за 90 миллионов евро.

«Челси» достиг устной договорённости с Хаверцом о пятилетнем соглашении.

В минувшем сезоне Хаверц отличился 12 голами и шестью голевыми передачами в 30 матчах чемпионата.