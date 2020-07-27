Мбаппе может пропустить матч с «Аталантой» из-за травмы
Париж, 27 июля, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит матч четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аталантой».
Sandro Halank
Килиан Мбаппе
Согласно информации официального сайта «Пари Сен-Жермен», у французского нападающего выявлен вывих голеностопа. Мбаппе был вынужден досрочно завершить свое выступление в финальном матче кубка Франции против «Сент-Этьена». По мнению врачей, восстановление займет около трёх недель.
Матч с «Аталантой» состоится 12 августа.