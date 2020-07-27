Москва, 27 июля, 2020, 20:35 — ИА Регнум. Проведение массовых мероприятий во время праздника Курбан-байрам в 2020 году не планируется. Об этом 27 июля сообщил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы, столичный муфтий Ильдар Аляутдинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам. 2015

«В рамках Москвы массовых мероприятий на Курбан-байрам не будет», — цитирует его слова агентство «Москва».

По словам муфтия, в Московской мечети состоится праздничная церемония с ограниченным числом участников — 15−20 человек. В мечетях и общинах массовые мероприятия не планируются из-за предписаний Роспотребнадзора.

В 2020 году Курбан-байрам пришёлся на 31 июля.