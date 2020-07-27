Пекин, 27 июля, 2020, 20:24 — ИА Регнум. На фармацевтическом заводе компании Stary Pharmaceutical в Китае произошел взрыв, сообщает 27 июля Global Times .

Fiveflower Взрыв

Предприятие расположено на территории уезда Сяньцзюй китайской провинции Чжэцзян.

Причины, подробности и последствия взрыва пока неизвестны. Представители компании заявляют, что результаты расследования инцидента будут опубликованы 28 июля.

Сообщений о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.