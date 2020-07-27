Нахичевань, Азербайджан, 27 июля, 2020, 20:22 — ИА Регнум. О прибытии в Азербайджан военных из Турции для совместных учений сообщили 27 июля в пресс-службе азербайджанского миноброны.

Mod.gov.az Турецкие и азербайджанские военные

Учения будут проходить в Нахичевани, где уже состоялась церемония смены государственных флагов Азербайджана и Турции. Личный состав и военная техника ВС Турции направлены к местам проведения манёвров.

Отмечается, что в совместных учениях будет участвовать личный состав ВС Турции, а также будут задействованы турецкая бронетехника, артиллерийские установки и миномёты.

Кроме того, планируется участие военной авиации и средств противовоздушной обороны войск обеих стран.

Напомним, учения проходят на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.