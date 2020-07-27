«Спорт-Экспресс»: Мурад Мусаев останется главным тренером «Краснодара»
Краснодар, 27 июля, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Мурад Мусаев продолжит свою работу в «Краснодаре».
Артем Гусев
Мурад Мусаев
Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев останется на своем посту в грядущем сезоне.
Ранее сообщалось о том, что 36-летний специалист может покинуть клуб из-за неудачных результатов в конце чемпионата, однако руководство рассчитывает на молодого тренера.
«Краснодар» под руководством Мусаева занял третье место в чемпионате и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.