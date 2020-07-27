Симферополь, 27 июля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 был поднят на перехват разведывательного самолета США «Посейдон», обнаруженного над нейтральной акваторией Чёрного моря, сообщает 27 июля Национальный центр управления обороной РФ.

Mil.ru Истребитель-перехватчик Су-27

Воздушный объект был обнаружен 27 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря. Объект быстро приближался к границам РФ.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», — указано в сообщении Национального центра.

После того как самолет-разведчик ВМС США сменил курс и начал уходить от границы РФ, российский истребитель вернулся на свою базу.

Подчёркивается, что весь полёт российского истребителя Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.