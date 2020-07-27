Власти Кувейта рассказали, как чувствует себя эмир
Эль-Кувейт, 27 июля, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Стабильным назвали состоянии здоровья кувейтского эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха власти страны, сообщает 27 июля KUNA.
White House
Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
По словам вице-премьера Кувейта Анаса Насера ас-Салеха, эмир «пока продолжает лечение в США», его «здоровье стабильно».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, эмира Кувейта госпитализировали 18 июля: как говорилось в заявлении его пресс-службы — для обследования.
Позже выяснилось, что Ас Сабах перенёс операцию (по некоторым данным, ему удаляли опухоль), после чего был отправлен на реабилитацию в город Рочестер (штат Миннесота, США).