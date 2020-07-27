Кострома, 27 июля, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Четверо из десяти претендентов на пост губернатора в Костромской области предоставили документы на регистрацию в избирком, сообщили ИА REGNUM в понедельник, 27 июля, в избирательной комиссии региона.

Adm44.ru Избирательная комиссия Костромской области

Подписи «муниципального фильтра» собрали: действующий глава региона Сергей Ситников, идущий от «Единой России», председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Плюснин, представитель партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев и руководитель регионального отделения «ЛДПР» Руслан Федоров. Достоверность документов, предоставленных каждым кандидатом, проверит рабочая группа.

Отметим, что подписи 8% избранных глав и депутатов муниципального уровня в избирком пока не предоставил первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Александр Лазутин, а также представители Казачьей партии Российской Федерации, партии «За справедливость», Партии прогресса, Демократической партии России.

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Ранее представители коммунистов и «Яблока» заявляли о сложностях и манипуляциях с «муниципальным фильтром», а костромская оппозиция в лице председателя общественной организации «Народовластие» Андрея Старуна обратилась к президенту России с просьбой «перестать играть в демократические процедуры» или исправить ситуацию с «муниципальным фильтром».

Приём документов на регистрацию кандидатов в губернаторы завершится в 18 часов 29 июля 2020 года. Выборы губернатора в Костромской области назначены на единый день голосования — 13 сентября 2020 года.

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