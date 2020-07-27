Москва, 27 июля, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В ходе сильных ливней, прошедших в Москве, на столицу за один день обрушилось более половины средней июльской нормы осадков, сообщает 27 июля РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Синоптики отмечают, что при средней июльской норме в 85 мм осадков в месяц в Москве выпало 48 мм, что соответствует 56% месячной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля во второй половине дня на Москву обрушились сильные ливни, из-за которых был сбит график движения наземного транспорта, произошли подтопления на дорогах, в некоторых местах вода заливала входы станций метрополитена.