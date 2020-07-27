Кострома, 27 июля, 2020, 19:53 — ИА Регнум. В Костромской области в понедьник, 27 июля, огласили результаты ЕГЭ по семи предметам, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В регионе насчитали 17 стобалльных работ — пять по истории, пять по русскому языку, три по профильной математике, две по информатике, одну по литературе и одну по физике.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Рекордсменом 2020 года стал выпускник костромской школы №30. Юноша набрал 400 баллов по информатике, русскому языку, профильной математике и физике. Отметим, что за всю историю проведения ЕГЭ в России такого результата смогли добиться всего четыре человека, костромич стал пятым. Молодым человеком заинтересовались в столице. О готовности принять юношу заявили в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана.

«Конечно, мы таких ребят ждем у себя в Бауманке, нам с ними интересно, им с нами интересно», — сказала в интервью радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь вуза Марина Добринец.

Отметим, что до 3 августа в области ждут итогов результатов ЕГЭ по обществознанию, биологии и иностранным языкам. Для троих школьников сдача экзаменов закончилась удалением за использование шпаргалок и телефонов, результаты ещё одного подростка были аннулированы решением государственной экзаменационной комиссии.

Всего в этом году в экзаменах основного периода приняли участие около 3 тысяч человек. Для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный.