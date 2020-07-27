«Хезболла» заявила, что не пыталась перейти границу с Израилем
Бейрут, 27 июля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Попытки перейти израильскую границу члены ливанской «Хезболлы» не предпринимали, сообщает 27 июля Reuters.
upyernoz
Флаг «Хезболлы»
Об этом сообщается в опубликованном проиранской группировкой заявлении.
Читайте также:Военные Израиля объяснили инцидент на границе с Ливаном
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля между «Хезболлой» и Армией обороны Израиля произошёл обмен ракетными ударами на границе.
Израильтяне после этого объявили, что пресекли попытку членов «Хезболлы» перейти границу: якобы три-пять ливанцев пытались совершить диверсионный переход.