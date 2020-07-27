Тюмень, 27 июля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Жители Тюмени второй день подряд задыхаются от запаха гари и смога. Об этом сообщает 27 июля газета «Тюменская область сегодня».

Aviales.ru Горящий лес

В ГУ МЧС России по Тюменской области, а также в региональном департаменте лесного комплекса сообщили, что в населенных пунктах пригорода и города Тюмени крупных пожаров не зафиксировано.

«Запах гари связан с лесными пожарами в ХМАО и в Свердловской области. Только в Югре на сегодня площадь лесных пожаров составляет девять тысяч гектаров, в Свердловской области (леса) горят на площади более 3,5 тысячи гектаров», — сообщают в департаменте лесного комплекса Тюменской области.