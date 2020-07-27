Москва, 27 июля, 2020, 19:47 — ИА Регнум. В Москве сильный ливень затопил цокольный этаж пансионата для пожилых людей «Вторая молодость». Об этом 27 июля сообщил директор учреждения Ришат Насыров.

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«В связи с сильными ливнями произошло подтопление территории учреждения и подтопление цокольного этажа. Сейчас последствия устраняются», — сказал он.

Насыров отметил, что здоровью пожилых постояльцев ничего не угрожает, на этажи, где они проживают, вода не попала. Проведение эвакуации не требуется.