Москва, 27 июля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Двое мужчин, которые пострадали от удара молнии на западе Москвы, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В больнице

«В результате поражения молнией пострадали два человека. Они в состоянии средней степени тяжести доставлены в одну из городских больниц», — цитирует пресс-службу агентство РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре до конца дня 27 июня.