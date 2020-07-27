Лондон, 27 июля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки зафиксировано 685 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило 27 июля правительство Соединённого Королевства.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Общее число выявленных инфицированных за весь период с начала эпидемии в стране достигло 300 111 человек.

Днём ранее власти Великобритании сообщали о 747 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки.

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Напомним, в середине июля правительство Великобритании приняло решение пересмотреть систему подсчёта данных по коронавирусу из-за подозрений, что оценка распространения заболевания в стране может быть преувеличена. В связи с этим публикация сведений о суточном приросте умерших от COVID-19 была приостановлена.

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