Иерусалим, 27 июля, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Военные Израиля подтвердили столкновение с «Хезболлой» на ливано-израильской границе, 27 июля сообщает агентство Reuters.

Harout Arabian Флаг движения «Хезболла»

По сообщению военных, в районе Шебаа была «пресечена попытка проникновения террористической группы «Хезболла». Жертв со стороны Израиля не было.

Ливанские источники ранее сообщили журналистам Reuters об атаке. По информации ливанской стороны, жертв со стороны «Хезболлы» также не было.

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