Вашингтон, 27 июля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Научно-исследовательская лаборатория ВВС США подписала соглашение с компанией из Индии о совместных исследованиях в области БПЛА и разработках дронов, сообщила 27 июля на саммите американо-индийского делового совета заместитель шефа Пентагона Эллен Лорд.

U.S. Air Force Беспилотник

По информации индийского телеканала NDTV, речь идёт о переговорах по вопросу совместной разработки беспилотного летательного аппарата воздушного старта, в которой должны участвовать Научно-исследовательская лаборатория ВВС США, ВВС Индии, Организация оборонных исследований и разработок минобороны Индии и индийская компания-стартап.

Реализация проекта должна происходить в рамках американо-индийской «Инициативы по развитию оборонных технологий и торговли» (Defence Technology and Trade Initiative — DTTI).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия заявила о заинтересованности в приобретении американских разведывательно-ударных БЛА MQ-9. При этом в США высказали опасения в связи с вероятностью утечки технологий MQ-9 в Россию, которая является одним из главных поставщиков вооружения Индии.