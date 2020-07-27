Бразилиа, 27 июля, 2020, 19:36 — ИА Регнум. Действия бразильского президента Жаира Болсонару по борьбе с распространением коронавируса настолько неудовлетворительны, что он должен отвечать за них в суде. Так считают его соотечественники, сообщает 27 июля Notícias.

Janine Moraes / Câmara dos Deputados Жаир Болсонару

Уточняется, что сограждане подали на Болсонару иск в Международный уголовный суд, обвинив его в преступлениях против человечности. Жалоба подана бразильской коалицией профсоюзов Unisaude.

Они называют действия главы государства против COVID-19 «безответственными» и «преступно небрежными», угрожающими жизням как врачей, так и прочих граждан Бразилии.

Напомним, Бразилия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. На сегодняшних день их в стране 2 419 901, выздоровели 1 634 274 человека, умерли от заболевания 87 052 человека.