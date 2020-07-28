, 07:25 — REGNUM Поголовье коров в современной России сократилось по сравнению с 1990 годом более чем в 2 раза, а потребление говядины средним россиянином возросло около полутора раз. Как это стало возможным, если доля ввозимого продовольствия достаточно низка, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Жатва Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Все дело в произошедшей за 30 лет интенсификации сельскохозяйственного производства. Если в лучшие советские годы от коровы получали около двух тонн молока в год, то теперь этот показатель возрос втрое. И, как показывает мировая практика, это совсем не предел. В действительности, все упирается в эффективность работы российских агрохолдингов и стратегии их дальнейшего развития.

Сырья нынешняя Россия производит столько, что торговля сельхозпродукцией становится все более веским источником роста общенационального богатства. А вот промышленное производство, перерабатывающее сельхозсырье можно развить и поосновательнее. В каком направлении это было бы перспективно? Читайте в статье Александра Запольскиса «Аграрный вопрос, который Россия якобы так и не сумела решить».