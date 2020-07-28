28 июля, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Поголовье коров в современной России сократилось по сравнению с 1990 годом более чем в 2 раза, а потребление говядины средним россиянином возросло до около полутора раз. Как это стало возможным, если доля ввозимого продовольствия достаточно низка, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жатва

Все дело в произошедшей за 30 лет интенсификации сельскохозяйственного производства. Если в лучшие советские годы от коровы получали около двух тонн молока в год, то теперь этот показатель возрос втрое. И, как показывает мировая практика, это совсем не предел. В действительности, все упирается в эффективность работы российских агрохолдингов и стратегии их дальнейшего развития.

Сырья нынешняя Россия производит столько, что торговля сельхозпродукцией становится все более веским источником роста общенационального богатства. А вот промышленное производство, перерабатывающее сельхозсырье, можно развить и поосновательнее. В каком направлении это было бы перспективно? Читайте в статье Александра Запольскиса «Аграрный вопрос, который Россия якобы так и не сумела решить».