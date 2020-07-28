, 06:48 — REGNUM Как и во всякую кризисную эпоху, нынешняя ситуация в мире плотно завязана на личности лидеров стран. А значит и атаки на имидж лидеров приобретают особое значение. Почему так синхронно происходят попытки организации протестов и возмущений действиями политического руководства в России и Китае, разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Российско-китайские переговоры Kremlin.ru

Попытки извне раскачать внутриполитическую ситуацию в России и Китае становятся понятны, если учесть продолжающуюся тенденцию к их сближению. Крупным шагом к такому сближению стали недавние телефонные переговоры глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также последовавшие за ними переговоры министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.

Позвонивший Владимиру Путину 8 июля Си Цзиньпин поздравил российского лидера с успешным голосованием по поправкам к Конституции и заявил о твердой поддержке Китаем курса, выбранного Россией. Понятно, что, слыша все это, те же США воспринимают Москву и Пекин как союзников, особенно с учетом критики в адрес Вашингтона, которая звучит из уст официальных представителей обеих стран. Чем так важен союз России и Китая для будущего всего человечества и почему этот союз оказался таким естественным? Читайте в статье Владимира Павленко «Российско-китайский диалог в повестке ответственной оппозиции».