Ярославль, 27 июля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. 27 июля избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Госдумы России Анатолия Лисицына. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Регистрация Анатолия Лисицына

Анатолий Лисицын выдвинут политической партией «Справедливая Россия». В 1991—2007 годах Лисицын был губернатором Ярославской области, затем — депутатом Госдумы России и членом Совета Федерации.

Его участие является главной интригой предстоящих выборов. В 2020 году экс-губернатор покинул ряды «Единой России» и вступил в «Справедливую Россию», представители которой в Ярославской области составляют оппозицию.