Красногорск, 27 июля, 2020, 19:11 — ИА Регнум. С 15 по 23 июля в Подмосковье вывезли 458 кубометров мусора. Об этом сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Комитет лесного хозяйства Московской области

Речь идёт о строительном и бытовом мусоре. При этом больше всего отходов вывезли с территории Ногинского лесничества.

«С территории Ногинского лесничества вывезли 157 кубометров (Ногинское, Кудиновское, Кучинское участковые лесничества), Истринского — 96 кубометров (Химкинское и Красногорское участковые лесничества), Наро-Фоминского — 82 кубометра (Нарское участковое лесничество)», — отмечено в сообщении.