Вашингтон, 27 июля, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Данные СМИ о масштабах беспорядков в Сиэтле и Портленде преувеличены, написал 27 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам главы США, в этих неспокойных городах силы национальной безопасности и федеральные силы привлечены к наведению порядка, но их не так много, как сообщает пресса.

При этом он добавил, что суд в Портленде «не продержался бы и дня» без поддержки федеральных сил.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США продолжаются беспорядки. Так, в Портленде штата Орегон для подавления протестов был применён слезоточивый газ.