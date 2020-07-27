Катания, Италия, 27 июля, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В понедельник, 27 июля, произошел массовый побег нелегальных мигрантов из центра по их приему вблизи Порто-Эмпедокле на острове Сицилия.

Ggia Мигранты

Местные СМИ отмечают, что при максимальной «вместимости» центра в 100 человек в нем находились более 500 мигрантов.

Сотрудники правоохранительных органов начали операцию по поимке и возвращению мигрантов в центр. За выходные и в понедельник на Сицилии произошло еще несколько подобных случаев, общее количество беглецов — несколько сотен человек.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз.

Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. Правоцентристы полагают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии.