Тегеран, 27 июля, 2020, 22:16 — ИА Регнум. 27 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф начал свои лекции по глобальным проблемам через социальные сети. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

tasnimnews.com / Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

Лекции транслируются через аккаунт Instagram факультета мировых исследований Тегеранского университета. Первая онлайн-лекция под названием «Мир в переходный период» была записана на английском языке.

В начале своего выступления Зариф обрисовал многие концепции, господствовавшие до сих пор в глобальных политических системах, и сказал, что с течением времени каждая из них уступила место другой. Напомнив о предыдущих изменениях в мире, он отметил, что «мир стал свидетелями возникновения радикальных перемен и войн в международном сообществе».

Анализируя множество событий, приведших к пересмотру политических систем западного происхождения, иранский министр иностранных дел отметил такие периоды, как холодная война, формирование Движения неприсоединения и триумф Исламской революции в Иране. Он заявил, что Тегеран пережил много глобальных агрессивных шагов, потому что решил выйти за рамки принятой в то время западной политики.