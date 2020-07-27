Глава МИД ИРИ в Instagram изложил свой взгляд на мир в прямом эфире
Тегеран, 27 июля, 2020, 22:16 — ИА Регнум. 27 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф начал свои лекции по глобальным проблемам через социальные сети. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Лекции транслируются через аккаунт Instagram факультета мировых исследований Тегеранского университета. Первая онлайн-лекция под названием «Мир в переходный период» была записана на английском языке.
В начале своего выступления Зариф обрисовал многие концепции, господствовавшие до сих пор в глобальных политических системах, и сказал, что с течением времени каждая из них уступила место другой. Напомнив о предыдущих изменениях в мире, он отметил, что «мир стал свидетелями возникновения радикальных перемен и войн в международном сообществе».
Анализируя множество событий, приведших к пересмотру политических систем западного происхождения, иранский министр иностранных дел отметил такие периоды, как холодная война, формирование Движения неприсоединения и триумф Исламской революции в Иране. Он заявил, что Тегеран пережил много глобальных агрессивных шагов, потому что решил выйти за рамки принятой в то время западной политики.