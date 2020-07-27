Рим, 27 июля, 2020, 19:00 — ИА Регнум. В первом полугодии 2020 года объем потребления в Италии снизился на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, таковы данные исследования бизнес-ассоциации Confimprese, опубликованные в понедельник, 27 июля.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР

Значительнее всего сократились объемы продаж в магазинах одежды и ресторанах (на 45% и 44% соответственно).

По мнению аналитиков, основные причины столь резкого снижения объема потребления — экономический кризис и падение уровня доходов и, в меньшей степени, действовавший в Италии в марте — мае 2020 года режим общенационального карантина.