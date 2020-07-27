Венеция, Италия, 27 июля, 2020, 18:58 — ИА Регнум. Опасность повторного распространения коронавируса в регионе Венето (Венеция) по-прежнему является реальной, заявил в понедельник, 27 июля, глава региона Лука Дзайа.

Эдуард Мане. Большой Канал в Венеции (Голубая Венеция). 1874

На данный момент в регионе зафиксировано 38 локальных вспышек эпидемии (половина из них — «привозные»), «вирус еще не ушел», ослаблять бдительность и отменять меры предосторожности пока рано, считает губернатор.

По данным на27июля, в Италииумерли35 112человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на5(днем ранее — также на 5). Выздоровели198 593человека, за день этот показатель увеличился на147(днем ранее — на126). Число подтвержденных носителей выросло на170(днем ранее — на255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет246 286. В настоящее время заражены12 583человека — на18 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.