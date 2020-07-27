Ростов-на-Дону, 27 июля, 2020, 18:58 — ИА Регнум. В Ростовской области арестована предполагаемая похитительница новорождённого ребёнка из родильного дома в Сальске. О заключении 40-летней жительницы Калмыкии под стражу ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Как полагают следователи, фигурантка уголовного дела проникла в сальский роддом 25 июля 2020 года и похитила мальчика. Подозреваемая с младенцем была задержана в этот же день. Ребёнок находится с матерью.

Расследованием уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» занимаются сотрудники «особого» отдела.