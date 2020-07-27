Рим, 27 июля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 27июля, в Италииумерли35 112человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на5(днем ранее — также на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Stefano Annovazzi Lodi Люди в защитных масках в Италии

Выздоровели198 593человека, за день этот показатель увеличился на147(днем ранее — на126).

Число подтвержденных носителей выросло на170(днем ранее — на255). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет246 286. В настоящее время заражены12 583человека — на18 больше, чем днем ранее.