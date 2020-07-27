Бишкек, 27 июля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Киргизии не будет проводить 31 июля айт-намаз (праздничную коллективную молитву) на старой площади киргизской столицы и в мечетях в честь мусульманского праздника Курман айта.

Shchb Центральная мечеть Бишкека

В муфтияте отмечают, что вынуждены пойти на такие меры, чтобы не усугублять эпидемиологическую ситуацию во время пандемии коронавирусной инфекции. По той же причине отменяются пятничные намазы.

Также ДУМК призвал мусульман праздновать Курман айт дома в кругу семьи и не ходить в гости.

Справка ИА REGNUM: Курман айт (Курбан-байрам или «Праздник жертвоприношения») — главный мусульманский праздник, приуроченный к окончанию хаджа (паломничества в Мекку).

В этот день исповедующие ислам люди традиционно приносят в жертву животное, а его мясо делят на три части: одну оставляют себе, из второй части готовят угощение для родственников и друзей, а третью отдают малоимущим.