Йошкар-Ола, 27 июля, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 июля проведено 88 576 лабораторных исследований на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

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За минувшие сутки в региональных лабораториях проведено 788 исследований.

В настоящее время в регионе под медицинским наблюдением находятся 732 человека, из которых 722 находились в контакте с гражданами с подтвержденным заражением коронавирусом, десять человек — вернулись из-за границы.

С момента начала наблюдений снято с учета 16 039 жителей Марий Эл, 105 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в инфекционных стационарах Марий Эл лечение получают 474 человека. Из этих пациентов у 464 человек диагностирована пневмония, в их числе — 198 граждан с подтверждённым заражением коронавирусом.

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