Калуга, 27 июля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал 27 июля постановление о переходе к третьему этапу снятия ограничений. Решение принято с учетом текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на основании предложения регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Скриншот видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Врио губернатора Владислав Шапша рассказал о переходе к третьему этапу снятия ограничений.

Согласно документу сохраняется работа в удалённом доступе, если это не нарушает работу учреждения. С 29 июля по 25 августа продолжится действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. В транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу необходимо продолжить использование гигиенических масок. Масочный и дезинфекционный режимы нужно соблюдать на предприятиях любых форм собственности. Сохраняется санитарная дистанция в 1,5 метра.

«Мы добились серьезных успехов в ограничении распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня Калужская область выходит на третий этап снятия ограничений. У нас сможет работать практически всё, включая концертные залы, театры и кинотеатры. Закрытыми останутся только детские загородные лагеря. Также мы сохраняем возможность для работающих пенсионеров старше 65 лет оставаться дома на больничном. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Берегите себя», — прокомментировал решение врио губернатора.