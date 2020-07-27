Запрет международных перевозок не может длиться вечно – ВОЗ
Женева, Швейцария, 27 июля, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Запрет на международные перевозки не может быть бессрочным, нужно усилить борьбу с коронавирусом внутри стран, заявила Всемирная организация здравоохранения в понедельник, сообщает 27 июля Reuters.
Комментируя ситуацию с COVID-19, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном брифинге призвал не забывать о мерах профилактики — масочном режиме, дистанцировании:
К странам, где эти меры соблюдаются, он отнёс Канаду, Китай, Германию и Южную Корею.
При этом Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что страны скоро не смогут держать границы закрытыми.
Райан со своей стороны похвалил Японию и Австралию за «успех в сдерживании заболевания», добавив, что следует ожидать возвращения инфекции в ряде регионов, если ограничения будут сняты, а мобильность увеличится.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире количество случаев COVID-19 достигло 16 507 156, продолжают лечение 5 757 232 человек, излечились 10 095 292, скончались 654 632. В первую тройку стран по числу случаев входят США, Бразилия, Индия, Россия — на четвёртом месте.