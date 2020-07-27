Женева, Швейцария, 27 июля, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Запрет на международные перевозки не может быть бессрочным, нужно усилить борьбу с коронавирусом внутри стран, заявила Всемирная организация здравоохранения в понедельник, сообщает 27 июля Reuters.

(сс) Studio Incendo Аэропорт Гонконга в период пандемии

Комментируя ситуацию с COVID-19, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном брифинге призвал не забывать о мерах профилактики — масочном режиме, дистанцировании:

«Там, где эти меры соблюдаются, дела снижаются. Там, где их нет, случаи возрастают».

К странам, где эти меры соблюдаются, он отнёс Канаду, Китай, Германию и Южную Корею.

При этом Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что страны скоро не смогут держать границы закрытыми.

Райан «Для отдельных стран будет почти невозможно держать свои границы закрытыми в обозримом будущем. Экономика требует открытия границ, люди должны работать, торговля должна возобновиться».

Райан со своей стороны похвалил Японию и Австралию за «успех в сдерживании заболевания», добавив, что следует ожидать возвращения инфекции в ряде регионов, если ограничения будут сняты, а мобильность увеличится.

Райан «И это то, что, по сути, произошло во многих странах, ведь ночные клубы, общежития и другие места, в которых люди находятся близко друг к другу, могут стать рассадниками вируса, а затем он может пойти обратно в сообщество. Мы должны быть очень внимательны к этому».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире количество случаев COVID-19 достигло 16 507 156, продолжают лечение 5 757 232 человек, излечились 10 095 292, скончались 654 632. В первую тройку стран по числу случаев входят США, Бразилия, Индия, Россия — на четвёртом месте.