В Китае происходит восстановительный рост в промышленности
Пекин, 27 июля, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Существенный прирост в 11,5% в годовом выражении зафиксирован в июне текущего года в показателе прибыли крупнейших промышленных предприятий КНР; в абсолютных цифрах достигнут уровень почти в 667 млрд юаней (свыше 95 млрд долларов), сообщает 27 июля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
ГСУ отмечает, что темпы роста на 5,5% превысили показатели предыдущего мая, что свидетельствует об ускорении восстановительных тенденций в реальном секторе экономики страны. Отмечается, что росту способствовали увеличение спроса и рост производства и продаж, а также замедление снижения цен на промышленные товары.
Для сравнения в отчете приводятся данные о существенном, почти на 13%, падении прибыли крупных субъектов промышленности в первом полугодии. Так, в добывающей промышленности падение превысило 41%, а в обрабатывающей — около 10%. Почти на 29% за этот период сократилась прибыль государственных промышленных холдингов.
В соответствии с обнародованным данными, только в девяти из 41 промышленного сектора был зафиксирован относительный рост прибыли, в остальных наблюдалось ее сокращение.
Напомним, что критерием, по которому предприятия в КНР причисляются к категории крупных, служит годовой доход по основной деятельности, который должен превышать 20 млн юаней.