Пекин, 27 июля, 2020, 18:17 — ИА Регнум. Существенный прирост в 11,5% в годовом выражении зафиксирован в июне текущего года в показателе прибыли крупнейших промышленных предприятий КНР; в абсолютных цифрах достигнут уровень почти в 667 млрд юаней (свыше 95 млрд долларов), сообщает 27 июля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Chris На китайском предприятии

ГСУ отмечает, что темпы роста на 5,5% превысили показатели предыдущего мая, что свидетельствует об ускорении восстановительных тенденций в реальном секторе экономики страны. Отмечается, что росту способствовали увеличение спроса и рост производства и продаж, а также замедление снижения цен на промышленные товары.

Для сравнения в отчете приводятся данные о существенном, почти на 13%, падении прибыли крупных субъектов промышленности в первом полугодии. Так, в добывающей промышленности падение превысило 41%, а в обрабатывающей — около 10%. Почти на 29% за этот период сократилась прибыль государственных промышленных холдингов.

В соответствии с обнародованным данными, только в девяти из 41 промышленного сектора был зафиксирован относительный рост прибыли, в остальных наблюдалось ее сокращение.

Напомним, что критерием, по которому предприятия в КНР причисляются к категории крупных, служит годовой доход по основной деятельности, который должен превышать 20 млн юаней.